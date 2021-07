Talon reçoit les lettres de créance de 5 ambassadeurs

Cinq (05) nouveaux Ambassadeurs accrédités près la République du Bénin ont présenté, mardi 27 juillet 2021, leurs lettres de créances au chef de l’Etat Patrice Talon.

Son Excellence Monsieur Tukur Yusufu BURATAI, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Fédérale du Nigéria près le Bénin avec résidence à Cotonou, Son Excellence Madame Christine CHURCHER, nouvelle Ambassadrice Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Ghana près le Bénin avec résidence à Cotonou ; Son Excellence Monsieur Michael DERUS, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Fédérale d’Allemagne près le Bénin avec résidence à Cotonou ;Son Excellence Monsieur Sayid ABELOKO, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Gabon près le Bénin avec résidence à Lomé (Togo) et Son Excellence Monsieur Knut EILIV LEIN, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume de Norvège près le Bénin avec résidence à Abuja (Nigéria) ont présenté leurs lettres de créances au Chef de l’Etat Patrice Talon.

C’est à travers une cérémonie protocolaire et solennelle organisée au palais de la Marina, mardi 27 juillet 2022, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci et des membres de son cabinet.

A l’issue de la cérémonie, le chef de l’Etat a reçu en audience chaque nouvel ambassadeur. Occasion pour le président de la République Patrice Talon de faire le point de la coopération entre le Bénin et chacun des pays des nouveaux ambassadeurs. Le chef de l’Etat a exhorté les nouveaux Ambassadeurs à travailler davantage à la consolidation et au raffermissement des relations si chaleureuses qui existent déjà entre leurs pays et le Bénin.

