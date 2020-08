Talon reçoit Mgr Udaigwe en fin de mission

Le Chef de l’Etat Patrice Talon a reçu en audience le jeudi 20 août 2020 au Palais de la Marina, Mgr Brian Udaigwe Nonce apostolique du Bénin en fin de mission. Mgr Udaigwe est allé dire au revoir au président de la République.

Mgr Brian Udaigwe a été nommé le 13 juin 2020 par le Pape François comme Nonce apostolique au Sri Lanka après sept ans de mission sacerdotale au Bénin. Reçu par le chef de l’Etat Patrice Talon, Mgr Brian Udaigwe a évoqué les relations bilatérales « excellentes » entre le Saint-Siège et le Bénin. Il a fait part au Président Patrice Talon des meilleurs souvenirs qu’il garde du Bénin.

« J’ai profité de l’occasion pour féliciter le Chef de l’Etat pour tout ce que nous vivons et tout ce que nous voyons, ce n’est pas seulement les travaux infrastructurels que tout le monde voit. Mais il y a des choses que tout le monde ne voit pas », a-t-il déclaré au terme de l’audience.

Un ami me disait poursuit Mgr Brian Udaigwe, « comme le Bénin est respecté par la communauté internationale pour ses prouesses, l’investisseur aime le Bénin parce qu’il y a un bon climat pour faire du business, et puis les classements variés des Institutions financières internationales comme la Banque Mondiale ». « J’ai partagé tout ça avec le Chef de l’Etat », a-t-il notifié.

Ordonné prête au Nigéria, Mgr Brian Udaigwe âgé de 56 ans est depuis le 8 avril 2013 Nonce apostolique au Bénin et au Togo. Il a succédé à Mgr Michael Blume, nommé le 2 février 2013 Nonce apostolique en Ouganda.

Mgr Brian Udaigwe a également occupé des postes diplomatiques dans plusieurs pays.

D’origine nigériane, il est né le 19 juillet 1964 au Cameroun. Il a été nommé le samedi 13 juin 2020 par le pape François, Nonce apostolique au Sri Lanka.

A.A.A

21 août 2020 par