Talon rassure les populations de Kérou et environs

Plus de doute sur le démarrage des travaux de la route Djougou-Péhunco-Kérou-Banikoara. Le financement est déjà bouclé et les travaux pourront démarrer très bientôt. Le président de la République, Son Excellence Patrice Talon à l’occasion de sa visite dans la ville de Kérou ce dimanche 15 novembre 2020 a rassuré les populations.

« Je crois qu’il faut considérer que, globalement, Kérou est déjà désenclavé », a déclaré le chef de l’Etat. Pour lui, le projet de construction de la route Djougou-Péhunco-Kérou-Banikoara « qui est un grand dossier très technique a mis du temps pour être bouclé ». Mais les financements rassure-t-il, sont signés et acquis complètement par la BAD, un des partenaires techniques qui financent le projet. A en croire le chef de l’Etat, les appels d’offres ont été lancés au plan international, les entreprises déjà adjugées, et il ne reste que leur déploiement.

S’il n’y avait pas eu Covid, toutes les formalités nécessaires auraient été effectuées, a fait savoir le président de la République précisant qu’il s’agit d’un programme qui a été financé par les partenaires internationaux sur la base de la confiance. Mais la Covid a paralysé pratiquement le monde entier, a ajouté Patrice Talon.

« Vous allez constater de vos yeux que la route cotonnière est désormais une réalité au Bénin », a poursuivi le chef de l’Etat rassurant de l’engagement de son gouvernement à « aménager les vallées, faire les digues et les retenues là où il faut pour utiliser l’eau au moment opportun pour développer des terres agricoles, pour développer des terres sur lesquelles les gens vont s’installer durablement, pour produire au lieu d’être victime de manière cyclique des dégâts d’une eau qui dévale ». Pour Patrice Talon, c’est une préoccupation qui désormais fait partie des actions que le gouvernement a engagées du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest pour « aménager ces espaces de richesse et les transformer définitivement de sorte que l’eau ne soit plus un danger », au lieu d’être exclusivement une richesse.

Le président Talon a poursuivi sa tournée ce lundi dans les villes de Matéri, Cobly et Boukoumbé dans le département de l’Atacora.

F. A. A.

17 novembre 2020 par