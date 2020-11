Talon prêt à se réconcilier avec Yayi

À Parakou, commune dans laquelle le Chef de l’État a bouclé la première journée de sa tournée nationale jeudi, les sages et notables ont reçu une mission. Patrice Talon les a mandatés en ces termes : « Je vous demande, vous, sages et notables de Parakou à travailler à ma réconciliation avec mon aîné Boni Yayi. Boni Yayi et moi étions comme de petit frère et grand frère ».

L’actuel Chef de l’État Patrice Talon et son prédécesseur Boni Yayi ont été des amis de longue date. L’affaire tentative d’empoisonnement et de coup d’État a créé une brouille entre les deux personnalités.

Aujourd’hui, force est de constater qu’avec l’initiative du Chef de l’État, les deux amis d’hier sont sur la voie de fumer le calumet de la paix.

M. M.

13 novembre 2020 par