Talon oriente Okounlola dans la coopération Bénin-Russie

Le nouvel Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin près la Fédération de Russie, Akambi André Okounlola-Biaou a été reçu en audience par le président de la République Patrice Talon, ce lundi 11 octobre 2021 au Palais de la Marina. La rencontre s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbénonci.

Recueillir les sages conseils du chef de l’Etat avant une prise de fonction. Tel est l’objectif de la visite faite, lundi 11 octobre 2021, par le nouvel Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin près la Fédération de Russie, Akambi André Okounlola-Biaou, au chef de l’Etat Patrice Talon.

« J’ai sollicité cette audience auprès du Président de la République pour lui exprimer toute ma gratitude et d’avoir placé sa confiance en ma personne pour cette noble fonction. En bon père de famille, le Chef de l’Etat m’a d’abord félicité pour ma nomination avant de me faire part de ses orientations et instructions pour une redynamisation de la coopération entre notre pays le Bénin et la Fédération de Russie » a indiqué SEM. Akambi André Okounlola-Biaou, à l’issue de l’audience avec le chef de l’Etat.

Selon le diplomate béninois, des orientations lui ont été données sur les relations entre Moscou et les autres pays sous la juridiction de l’ambassade de Moscou pour une coopération bénéfique au Bénin.

SEM. Akambi André Okounlola-Biaou a été nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin près la Fédération de Russie en Conseil des ministres le 08 septembre 2021.

Le nouveau diplomate était 2è questeur de l’Assemblée nationale avant sa nomination. Il a été élu député dans la 10ème Circonscription électorale sous la bannière du Bloc Républicain (BR).

M. M.

11 octobre 2021 par