Talon invite les candidats au respect des consignes officielles

Le gouvernement béninois a pris toutes les dispositions sanitaires pour la tenue des examens de fin d’année afin de limiter la propagation du Covid-19. A travers un message publié sur sa page Facebook, ce jeudi 02 juillet 2020, le Chef de l’Etat invite les candidats au respect des consignes officielles et leur souhaite une bonne chance.

« L’un de nos grands défis, au début du mandat, était de ne plus avoir d’année blanche et de mettre tout en œuvre afin de garantir aussi bien à nos apprenants, qu’aux enseignants et aux parents d’élèves, des années académiques paisibles », a écrit Patrice Talon.

Selon le Chef de l’Etat, c’est chose possible depuis quelques années grâce à la contribution de tous les acteurs. La crise sanitaire actuelle liée à la Covid-19 poursuit-il ne doit, en aucun cas, nous empêcher de tenir le pari d’une année académique 2019-2020 réussie.

Heureux de ce que, depuis quelques semaines, se tiennent les examens de fin d’année, le président de la République a invité les candidats au calme, à la sérénité et au respect des consignes officielles. Il souhaite au nom du Gouvernement, plein succès, et bonne chance aux candidats.

A.A.A

2 juillet 2020 par