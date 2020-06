Talon invite 9 partis à une séance de concertation

Neuf partis politiques sont invités ce mercredi 03 juin 2020 à une séance de concertation avec le Chef de l’Etat Patrice Talon. La rencontre qui aura lieu à la présidence de la République à 16 heures intervient à la suite du vote de la proposition de loi interprétative du code électoral à l’Assemblée nationale.

Les partis politiques invités à cette séance de concertation sont : Union Progressiste (UP), Bloc républicain (BR), Mouvement des élites engagés pour l’émancipation du Bénin (Moelle-Bénin), Parti du renouveau démocratique (PRD), Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), Mouvement populaire de libération (MPL), Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN), Parti pour l’engagement et la relève (PER) et Forces cauris pour le développement du Bénin (FCDB).

Deux représentants de chaque formation politique prendront part à cette séance.

Les députés de la 8ème législature ont procédé à la modification de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin. La proposition de loi portant interprétation et complétant le Code électoral a été adoptée en procédure d’urgence à l’unanimité des députés mardi 02 juin 2020.

