Talon introduit une discrimination positive en faveur des femmes

Les secrétaires exécutifs des 77 mairies du Bénin seront tirés au sort, ce jeudi 31 mars 2022, au cours d’une cérémonie à Cotonou. Fidèle à son engagement à promouvoir la femme, le chef de l’Etat Patrice Talon aurait introduit une discrimination positive en faveur des candidates aux fonctions administratives et techniques des mairies.

Sur les 403 candidats retenus aux postes de secrétaires exécutifs des mairies, on dénombre seulement 45 femmes. En vue d’une bonne représentativité des femmes, le président de la République, selon nos sources, a introduit une discrimination positive en leur faveur. Sur les 77 secrétaires exécutifs à recruter, on pourrait avoir 1/3 pour les femmes.

Le recrutement des secrétaires exécutifs s’inscrit dans le cadre de la réforme dans le secteur de la décentralisation. Ceci pour renforcer et améliorer la gouvernance par la qualité des ressources humaines devant prendre en charge les fonctions administratives et techniques dans les mairies.

Au total, 07 postes sont à pourvoir dans chacune des 77 mairies. Il s’agit de :

-secrétaire exécutif de mairie ;

-responsable des affaires administratives et financières ;

-personne responsable des marchés publics ;

-responsable des systèmes d’information ;

-responsable du développement local et de la planification ;

-responsable des services techniques ;

-responsable des affaires domaniales et environnementales.

F. A. A.

31 mars 2022 par