Talon félicite Gnassingbé pour sa réélection

Le président de la République, Son Excellence Patrice Talon à travers un courrier adressé le 16 mars 2020 à son homologue togolais, Faure Gnassingbé, l’a félicité pour sa réélection à la tête du pays.

« C’est avec satisfaction que j’ai accueilli la nouvelle de votre réélection pour un nouveau mandat, à l’issue du scrutin qui s’est déroulé le samedi 22 février 2020 dans votre pays. Au nom du Gouvernement, du peuple béninois et en mon nom propre, je vous adresse mes sincères et chaleureuses félicitations », a souligné le message du chef de l’Etat.

Comme Patrice Talon, les présidents Paul Kagamé du Rwanda, et Muhammadu Buhari du Nigéria ont adressé aussi des messages de félicitation à Faure Gnassingbé.

Pour le premier, cette victoire confirme la confiance que le peuple togolais a placé en la personne de Faure. Idem pour le second pour qui la réélection « est une indication de la confiance » que les Togolais ont pour le président Faure Gnassingbé d’une part, et une démonstration de leur engagement à ancrer la démocratie et la bonne gouvernance dans le pays d’autre part. « Ils vous ont confié la responsabilité de poursuivre sur la trajectoire de la réussite économique et de la stabilité, en accord avec les principes de la démocratie et d’adhésion aux protocoles et à la Charte de la CEDEAO », a écrit Muhammadu Buhari.

F. A. A.

17 mars 2020 par