Talon explique ses choix aux populations de Comè

Le président de la République a été accueilli dans la soirée du jeudi 26 novembre 2020 à Comé. Les populations sont allées à sa rencontre. Occasion pour Patrice Talon d’expliquer les options qu’il a prises pour l’essor du Bénin.

Dans un langage imagé, le chantre du Nouveau départ a indiqué qu’il faut tenir compte de ses manques et priorités pour opérer des choix. « Nous avons commencé à serrer la ceinture pour construire nos routes, l’eau, avoir de l’énergie électrique et offrir des repas chauds à nos écoliers. Et nous pouvons constater que ce pays n’est plus le même (…). Il y a un temps où il faut satisfaire les besoins fondamentaux de base. C’est le moment d’utiliser notre argent pour faire ces choses », a expliqué le Chef de l’Etat face à un auditoire visiblement conquis.

Patrice Talon a invité les populations à s’attendre d’autres réalisations.

Prenant la parole au nom des chefs traditionnels, le roi de Comè a salué la détermination et le courage du Chef de l’Etat. A l’en croire, le Bénin change grâce à Patrice Talon et à son gouvernement.

La commune de Comè est prise en compte dans le projet de construction stades omnisports. Les travaux sont presque achevés. Elle bénéficie également du Projet "Ville Durable", du renforcement de capacités du réseau électrique, et autres dans le cadre du Programme d’actions du gouvernement.

Les populations ont plaidé pour le dragage du lac Ahémé, l’implantation de lampadaires solaires, d’une unité industrielle pour la création d’emplois au profit des jeunes, la promotion des cadres de Comé et le bitumage de la route menant au lycée agricole de Comé.

