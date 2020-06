Talon en concertation avec les partis politiques

La séance de concertation prévue pour ce mercredi 03 juin 2020 entre le Président de la République, Patrice Talon et les représentants des partis politiques régulièrement enregistrés au Bénin se tient au Palais de la Marina.

La rencontre fait suite à l’examen et à l’adoption par l’Assemblée nationale, de la loi interprétative du Code Électoral dont a fait part le Président Louis Vlavonou au Chef de l’État. Patrice Talon veut échanger avec les différentes formations politiques pour s’accorder sur l’esprit de la loi avant de saisir la Cour Constitutionnelle pour le contrôle de constitutionnalité et sa promulgation. Les partis conviés à cette séance sont : l’UP, BR, FCBE, PRD, UDBN, MOELE-BÉNIN, MPL, FCDB, PER.

A.A.A

3 juin 2020 par