Talon désigne son Représentant dans les situations de catastrophe

Le Président de la République, Patrice Talon a désigné par décret, son Représentant dans le cadre de la gestion des inondations et des autres risques de catastrophe naturelle ou anthropique ; à l’exception des urgences sanitaires.

« Dans le cadre de la gestion des inondations et des autres risques de catastrophe naturelle ou anthropique ; à l’exception des urgences sanitaires, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, président de la plate-forme nationale de réduction des risques de catastrophe et d’adaptation aux changements climatiques est désigné ’’ Représentant du Président de la République ’’. A ce titre, il a plein pouvoir pour procéder, le cas échéant, à des déclarations d’état de catastrophe conformément aux règlement en vigueur », indique l’article 1er du Décret N°2024-789 du 15 février 2024 portant désignation du Représentant du Président de la République pour la déclaration d’état de catastrophe dans le cadre de la gestion des inondations et des autres risques de catastrophes.

Le Ministre Alassane Seidou est ainsi désigné pour représenter le président Patrice Talon dans les situations de catastrophe, selon le décret signé par le chef de l’Etat.

M. M.

4 avril 2024 par ,