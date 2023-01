Talon augmente le capital de la SoBAPS SA de plus de 11 milliards F

Le capital social de la Société Béninoise pour l’Approvisionnement en Produits de Santé (SoBAPS) SA est augmenté de la somme de onze milliards sept cent soixante-douze millions trois cent quatre-vingt mille (11.772.380.000) francs CFA par apport en nature.

Par décret en date du 30 novembre 2022, le Chef de l’Etat Patrice Talon a augmenté le capital social de la Société Béninoise pour l’Approvisionnement en Produits de Santé (SoBAPS) SA.

« Le capital social de la Société Béninoise pour l’Approvisionnement en Produits de Santé est composé des apports en numéraire d’un montant de cent millions (100.000.000) francs CFA et des apports en nature d’une valeur de onze milliards sept cent soixante-douze millions trois cent quatre-vingt mille (11.772.380.000) francs CFA. Le capital (…) est divisé en un million cent quatre-vingt-sept mille deux cent trente-huit (1.187.238) actions d’une valeur nominale de dix-mille (10.000) francs CFA, portant le capital social de la Société à un montant total de onze milliards sept cent soixante-douze millions trois cent quatre-vingt mille (11.772.380.000) francs CFA », stipule l’article 2 du décret N°2022-683 du 30 novembre 2022 portant augmentation du capital de la Société Béninoise pour l’Approvisionnement en Produits de Santé et modification de ses statuts.

Créée en juin 2020 sur les cendres de l’ex CAME dissoute, la SoBAPS s’occupe de l’approvisionnement en produits de santé. Un capital numéraire de cent millions (100.000.000) de francs CFA avait été mis à la disposition de la SoBAPS par le gouvernement à la création.

16 janvier 2023