TPF clarifie sa position sur le Sahara marocain et dénonce le polisario et ses mentors

Dans un communiqué, en date du 23 octobre 2021, Tanzania Peace Foundation (TPF) vient apporter un démenti sur un document falsifié, qui lui a été attribué sur les réseaux sociaux à propos de la déclaration de Dar es Salam sur l’exclusion de la rasd de l’Union Africaine (UA).

La Tanzania Peace Foundation (TPF) ne se reconnait pas dans un communiqué en date du 21 octobre 2021 publié en son nom sur les réseaux sociaux à propos du séminaire organisé le 16 octobre 2021 à Dar es Salam (Tanzanie).

Suite au démenti publié par l’agence de presse algérienne (APS) de la déclaration issue du séminaire de Dar Es Salam sur l’exclusion de la pseudo-rasd de l’Union Africaine, Tanzania Peace Foundation (TPF) vient de publier un communiqué par la voix de son Président sur l’authenticité de son communiqué.

Dans ce document en date du 23 octobre 2021, le président de Tanzania Peace Foundation (TPF), vient apporter des clarifications par rapport à ce Fake news. Mr Sadiki Godigodi a dénoncé non seulement le contenu du texte mais aussi l’inauthenticité de la signature et du cachet apposé sur le document.

’’(...) la Tanzania Peace Foundation réaffirme fermement la participation positive et efficace de ses membres à la conférence intitulée, ’’L’impératif du redressement post-Covid : Comment la résolution de la question du Sahara peut-elle stimuler la stabilité et l’intégration africaine ?’’, qui s’est tenue, le samedi 16 octobre 2021, au Hyatt Kilimandjaro, à Dar es Salaam, en Tanzanie, ainsi que son sérieux dans le respect de toutes les conclusions et recommandations formulées conjointement lors de ladite conférence par the Institute of Peace and Conflict studies (IPCS) et la Tanzania Peace Foundation (...)’’, indique le document officiel.

Le communiqué souligne que la TPF renouvelle son engagement et son attachement non seulement aux résultats de la conférence mais aussi au contenu de la déclaration finale publiée le 16 octobre 2021 par les deux groupes de réflexion tanzaniens à l’issue de la conférence.

Pour conclure, Mr Sadiki Godigodi précise que ’’toute nouvelle publiée au nom de la TPF, par une station de médias ou un réseau social ne correspondant pas à la portée ou à un contenu de cette déclaration doit être considérée comme une fausse nouvelle et n’exprime pas les orientations de la TPF et les satisfactions des participants sur la question du Sahara’’.

Ce communiqué officiel de la Tanzania Peace Foundation vient confirmer surtout la manipulation des Algériens et leurs acolytes du polisario sur la question du Sahara marocain.





24 octobre 2021 par