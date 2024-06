TALON reçoit les Grandes Chancelleries d’Afrique francophone et de France

Le président Patrice Talon a reçu en audience au Palais de la Marina, mercredi 26 juin 2024, une délégation de la Conférence des Grandes Chancelleries d’Afrique francophone et de France conduite par son président en exercice, le Général Meïssa NIANG, Grand Chancelier de l’Ordre national du Lion du Sénégal.

Cotonou accueille du 24 au 28 juin 2024 la 11ème Conférence internationale des Grandes Chancelleries d’Afrique francophone et de France. C’est dans ce cadre qu’une délégation des Grandes Chancelleries d’Afrique francophone et de France s’est rendue au cabinet du chef de l’Etat Patrice Talon, mardi 26 juin 2024.

Introduite par Mariam CHABI TALATA ZIMÉ YERIMA, Vice-Présidente du Bénin et Grande Chancelière de l’Ordre National, la délégation conduite par le Général Meïssa NIANG a remercié le président Patrice Talon pour avoir accepté d’accueillir au Bénin, cette 11ème Conférence internationale des Grandes Chancelleries d’Afrique francophone et de France dont la présidence revient au Bénin.

Les sujets de discussions au programme de la Conférence ont été exposés au Chef de l’Etat, Grand Maître de l’Ordre national du Bénin.

La 11ème Conférence internationale des Grandes Chancelleries d’Afrique francophone et de France se déroule sous le thème « La Récompense matérielle ou financière du mérite : Impact social et failles ».

Pour la Vice-Présidente du Bénin et Grande Chancelière de l’Ordre National, c’est un grand honneur pour notre pays, le Bénin, de recevoir les Grands Chanceliers francophones et de France qui sont appelés à mener une réflexion collective sur la récompense matérielle ou financière du mérite. « Durant ces deux jours de réflexion, nous allons essayer de voir dans quelle mesure la mise en œuvre des récompenses matérielles ou financières ou des récompenses symboliques et honorifiques pourront nous permettre de faire en sorte que nos citoyens méritants, récompensés, contribuent au progrès et au développement de notre pays. On récompense en général pour motiver, pour inciter à mieux faire… », a ajouté Mariam CHABI TALATA ZIMÉ YERIMA.

