TALON félicite MACRON pour sa réélection

Le président français, Emmanuel MACRON a été réélu au terme du second tour de la présidentielle ce dimanche 24 avril 2022. Le chef de l’Etat Patrice TALON à travers une publication sur sa page Facebook, l’a félicité.



« J’adresse au Président Emmanuel MACRON, mes vives et chaleureuses félicitations pour sa réélection et me réjouis de pouvoir continuer de construire avec lui, une coopération décomplexée et efficace entre nos deux pays », a écrit le chef de l’Etat, Patrice TALON.

Au pouvoir depuis 2017, Emmanuel MACRON a été réélu pour un second mandat.

