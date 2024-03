Stratégies endogènes de résilience à la Covid 19 au Sud et au Centre du Bénin

Dans le cadre de la stratégie globale pour surmonter les difficultés économiques et les violences subies par les femmes au Sud-Bénin, le projet RISE BENIN a permis de réaliser plusieurs recherches dont l’"étude des effets de la Covid-19 et du cordon sanitaire sur la situation des femmes au Sud-Bénin".

Des investigations menées par Dr (MC) Alphonse AFFO et son équipe, on a une idée du « parcours des femmes du secteur non formel au sud et centre du Bénin touchées par les violences pendant la pandémie de la Covid 19 », « les besoins d’appui post pandémique ( Covid 19) des femmes du secteur non formel du sud et du centre du Bénin ». etc.

Votre journal publie ici les grandes lignes des Stratégies endogènes de résilience à la Covid 19 au Sud du Bénin

Les mesures globales de riposte contre la Covid-19 proposées par la médecine moderne semblent montrer leurs limites aux yeux des populations. Les résultats révèlent que suivant les espaces culturels et géographiques, les communautés ont couramment fait usage de certaines

pratiques endogènes telles que les infusions ou bains à base de l’artemisia, de kinkéliba ; la macération de l’ensemble clou de girofle, gingembre, citron, curcuma, ail, « hlinwé », etc. sur du sodabi (alcool local). On note aussi l’usage du charbon, de la cannelle, ainsi que le recours aux « amasinji » ou mixtures constituées des « tisanes- bouclier » à base de sodabi. De ce qui

précède, nous recommandons aux décideurs de renforcer la collaboration entre les médecines conventionnelle et non conventionnelle afin de promouvoir la recherche sur les mécanismes endogènes de protection au Bénin.

Résultats

Les ressources endogènes ont été massivement utilisées par les populations au Centre et au Sud du Bénin pendant la pandémie de la Covid-19. Suivant les espaces géographiques et culturels plusieurs stratégies de protection ont été développées. Celles-ci s’assemblent

autour des pratiques religieuses ainsi que la composition de remèdes

sur la base des ressources locales et endogènes.

L’un des principaux procédés est l’usage de l’alcool local « Sodabi ». Viennent ensuite, les infusions, bains, macérations, décoctions, tisanes, etc. à base des feuilles, écorces, racines, épices, etc. Ces remèdes sont fondés sur les savoirs populaires et exotériques de traitement des maladies.

« ‘’Abodjouba en Nago », « Danme-taki en fon ‘’ communément appelé « petit piment rouge » additionné au clou de girofle, ail et du gingembre qu’on verse dans de l’eau chaude pour les enfants et du sodabi pour les adultes. Tout le monde en faisait un usage régulier. Les enfants quant à eux la prennent matin avant d’aller à l’école et les soirs avant de se coucher. En plus de cela, les personnes plus âgées se sont réunies pour organiser 7 jours de cérémonies (invocation des divinités locales) afin de purifier la localité et le pays de tous mauvais sorts. Les cérémonies pendant lesquelles les divinités des marigots ont été sollicitées pour purifier la Nation, les sorties des divinités Oro, Sakpata, et autres ont été également des mesures prises pour ramener la paix dans le pays. Les prières des musulmans et des chrétiens ont participé dans la même dynamique de délivrance de la Nation contre la Covid- 19. » (FGD, hommes, Savè septembre 2023). »

Le rapport succinct

22 mars 2024 par