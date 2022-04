L’agence internationale de notation financière Standard & Poor’s a maintenu la notation de B+ attribuée à la République du Bénin, avec perspective stable. Cette décision atteste de la qualité des fondamentaux économiques du pays, et de sa résilience face à la crise du Covid-19 et à la guerre russo-ukrainienne.

Standard & Poor’s souligne en particulier les solides perspectives de croissance, portées par les réformes ambitieuses du gouvernement, malgré un contexte économique mondial dégradé. En effet, après avoir préservé le dynamisme de son économie en 2020, avec une croissance de 3,9% selon Standard & Poor’s, le Bénin a enregistré une reprise économique très marquée en 2021, à +7,2%, soit l’une des meilleures performances de la région. La croissance devrait se maintenir à un niveau élevé à moyen terme, et atteindre 6,3% en moyenne sur la période 2023-2025, en dépit de la guerre russo-ukrainienne dont l’exposition directe du Bénin est jugée limitée.

En outre, Standard & Poor’s salue la qualité des réformes économiques et structurelles menées par le gouvernement sous la Présidence de Patrice Talon, en particulier le Programme d’Actions du Gouvernement. Ces réformes ambitieuses devraient ainsi soutenir la croissance économique et participer à l’amélioration de la performance fiscale et extérieure du Bénin dans les années à venir.

Standard & Poor’s anticipe ainsi un retour à une trajectoire de consolidation fiscale dès 2022. Le déficit devrait converger vers la norme communautaire de 3,0% de l’UEMOA, dès 2024. Standard & Poor’s anticipe notamment une augmentation progressive des recettes du gouvernement, tirées par le renforcement de l’activité économique et les réformes budgétaires en cours. La réduction du déficit budgétaire et le renforcement de la croissance devraient entrainer une diminution du niveau d’endettement du gouvernement dès 2023.

L’agence salue enfin les efforts de diversification des sources de financement du Bénin, renforçant la résilience du pays en cas de détérioration des conditions de marché.

Cette décision intervient après la confirmation par l’agence Fitch, le 8 avril, de la notation du Bénin à "B+/Stable".

