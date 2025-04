Standard Chartered Côte d’Ivoire annonce le décès de son DG, John Mokom

M. Mokom était un leader exceptionnel dont l’approche et le dévouement envers nos clients, nos collègues et nos communautés ont marqué notre organisation et nos partenaires au cours des 18 dernières années. Sa perte est profondément ressentie sur les différents marchés dans lesquels opère Standard Chartered. Les administrateurs et les employés de la banque, ainsi que les nombreux clients dont il a marqué la vie, pleurent sa disparition.

Le Conseil d’Administration de Côte d’Ivoire présente ses condoléances les plus sincères à la famille de M. Mokom, à ses amis et à tous ceux qui ont eu le privilège de travailler avec lui.

Le Conseil d’Administration demeure déterminé à assurer la continuité et la stabilité pour les clients, les collaborateurs, les régulateurs et les partenaires de Standard Chartered.