Speak Up Africa reconnait le leadership de ses partenaires

Le groupe de plaidoyer sénégalais honore des individus d’exception et célèbre 10 années d’impact sur le continent africain.

Des individus d’exception, tous leaders du développement durable ont été reconnus aujourd’hui pour leurs initiatives remarquables visant à améliorer la santé publique à travers l’Afrique.

Les lauréats du Prix du Leadership 2021, dont M. Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Eau et de l’Assainissement du Sénégal, le professeur Samba Sow, directeur du Centre pour le développement des vaccins au Mali et Sarah Diouf, fondatrice et créatrice de la maison de mode sénégalaise Tongoro, sont salués pour leurs réalisations, notamment en matière d’amélioration de l’accès à l’assainissement, la promotion de la recherche africaine et leurs actions de prévention contre la COVID-19.

Initiative de l’organisation à but non lucratif de plaidoyer et de communication stratégique sénégalaise Speak Up Africa, le Prix du Leadership 2021 met à l’honneur des individus qui agissent face aux problèmes de développement les plus pressants du continent, de la vaccination au paludisme, en passant par les maladies tropicales négligées (MTN) et l’égalité femme-homme.

M. Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’eau et de l’assainissement du Sénégal, déclare : « L’amélioration des conditions d’assainissement des populations est l’un des défis les plus importants de notre continent. C’est un grand honneur de recevoir le Prix du Leadership de Speak Up Africa cette année, et nous nous réjouissons de poursuivre les efforts nécessaires à l’atteinte de nos objectifs d’assainissement, de concert avec l’ensemble des parties prenantes clés du secteur. Ensemble, nous pouvons parvenir à l’accès à l’assainissement pour tous d’ici 2030. »

Parmi les lauréats du prix de cette année figurent également le Dr Odry Agbessi, présidente de Via Me au Bénin, et le journaliste burkinabé Harouna Drabo.

« Qu’il s’agisse de lutter contre la COVID-19 ou de défendre une plus grande égalité entre les sexes, ce fut un véritable bonheur de collaborer avec Speak Up Africa et de mettre ma plateforme à contribution. Le monde de la mode a le pouvoir de rassembler les gens, et je suis très heureuse d’avoir été reconnue par Speak Up Africa pour ma contribution cette année », explique Sarah Diouf, fondatrice et directrice créative de la marque de mode sénégalaise Tongoro.

Le Prix du Leadership 2021 coïncide cette année avec le 10e anniversaire de Speak Up Africa, qui célèbre une décennie de travail dédié au changement et à l’amélioration des conditions de vie sur tout le continent. Au cours des dix dernières années, cette organisation dirigée par des femmes œuvre à la création et à la mise en place de solutions efficaces et durables aux problèmes les plus récurrents auxquels l’Afrique est confrontée.

Yacine Djibo, directrice exécutive de Speak Up Africa, commente : « Depuis 10 ans, Speak Up Africa travaille avec des individus et des organisations remarquables d’un bout à l’autre du continent pour mener le changement politique, créer des mouvements citoyens et engager les communautés. C’est une grande joie pour moi de décerner à ces personnes exceptionnelles notre Prix du Leadership 2021”.

Depuis le lancement de la campagne, maintenant panafricaine, Zéro Palu ! Je m’Engage en 2014, jusqu’à la mobilisation de plus de 600 personnes, notamment des parlementaires et des leaders communautaires, au sein du mouvement Non aux MTN, Speak Up Africa a eu un impact manifeste sur le développement durable de l’Afrique.

« Speak Up Africa est un brillant exemple d’espoir et de réussite africaine, et je suis fier de prêter ma voix pour soutenir cette cause », déclare Khalilou Fadiga, ambassadeur itinérant de la République du Sénégal et ancien footballeur international de l’équipe du Sénégal.

Depuis 10 ans, Speak Up Africa œuvre pour réformer la santé publique afin d’améliorer la vie de millions de personnes à travers l’Afrique tout en amplifiant les voix africaines, soutenant des politiques inclusives et sensibles au genre et, enfin en améliorant la gouvernance aux niveaux national, régional et mondial.

À propos des lauréats du Leadership Award 2021

Dr Odry Agbessi, présidente de Via Me au Bénin

Championne de longue date de la santé, le Dr Odry Agbessy a été récompensée cette année pour son travail de mobilisation des jeunes et de la société civile à travers son association Via Me au Bénin. En sa qualité de présidente, le Dr Agbessy a soutenu la campagne Marche vers Kigali dans son pays d’origine en encourageant la jeunesse béninoise et la société civile à rejoindre la lutte contre les MTN et le paludisme.

Sarah Diouf, fondatrice et directrice créative de la marque de mode sénégalaise Tongoro

Les femmes sont touchées de manière disproportionnée par les problèmes de santé publique tels que le paludisme et l’assainissement, et au rythme actuel, il faudra 121,7 ans pour combler les écarts entre les sexes en Afrique subsaharienne. Sarah Diouf, directrice créative de la maison de mode sénégalaise Tongoro, a rejoint l’initiative African LeadHERs cette année, et a créé un défilé de mode consacré à l’égalité des sexes lors du Forum historique Génération Egalité. Dans le cadre de la campagne panafricaine Restons Prudents en 2020, Mme Diouf a également fourni 500 masques pour protéger les athlètes handicapés de Special Olympics Sénégal.

Harouna Drabo, journaliste au Burkina Faso

Harouna Drabo est un journaliste Burkinabé engagé qui consacre sa vie professionnelle à la sensibilisation du public aux questions sanitaires les plus pressantes. Dans le cadre de la campagne Lignes d’impact de Speak Up Africa, une initiative dédiée à la sensibilisation à la lutte contre les MTN, Harouna a alimenté le débat public, partagé des informations scientifiques vitales et protégé les citoyens du Burkina Faso contre ces maladies grâce à des reportages précis et adaptés. À l’heure actuelle, 39 % du fardeau mondial des MTN est porté par l’Afrique, avec 600 millions de personnes nécessitant un traitement.

Pr. Samba Sow, Directeur du Centre de Développement des Vaccins, Mali

Le Pr. Samba Sow est reconnu pour son engagement à défendre la recherche et le développement en Afrique, et pour sa capacité à ouvrir le débat au grand public sur les principaux défis et solutions en matière de santé. Nommé Envoyé spécial pour le COVID-19 par l’Organisation mondiale de la santé en 2020, le Pr. Sow a mené des recherches vitales sur les vaccins et, via l’initiative Voix africaines de la science, il joue un rôle important dans la lutte contre la désinformation entourant la pandémie et le déploiement des vaccins.

Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Eau et de l’Assainissement du Sénégal

En Afrique, 75% de la population vit sans accès à un assainissement adéquat. En tant que ministre de l’Eau et de l’Assainissement du Sénégal, M. Mbaye Thiam s’est engagé dans le cadre de l’agenda 2030 pour transformer l’assainissement pour tous, en déployant les nouvelles Lignes directrices pour une politique africaine de l’assainissement (ASPG) et pour aider les pays à développer des politiques d’assainissement durables et inclusives adaptées à leurs besoins. Alors que le Sénégal se prépare à accueillir le 9e Forum mondial de l’eau en 2022, une première en Afrique subsaharienne, M. Mbaye Thiam jouera un rôle de premier plan pour orienter les conversations et créer le changement.

À propos de Speak Up Africa

Basée à Dakar, au Sénégal, Speak Up Africa est une organisation à but non lucratif de communication stratégique et de plaidoyer dédiée à catalyser le leadership africain, favoriser les changements de politiques et renforcer la sensibilisation autour du développement durable en Afrique.

À travers nos programmes, nos réseaux et avec l’aide de nos partenaires, nous nous assurons que les décideurs rencontrent les acteurs de terrain, que des solutions soient présentées et que chaque secteur – des citoyens et groupes de la société civile aux partenaires financiers et dirigeants d’entreprises – contribue de manière critique au dialogue et s’efforce d’agir de manière concrète pour la santé et le développement durable sur le continent.

