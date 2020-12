Social:le Rotary club de Cotonou Prestige et son filleul au secours des malades mentaux

Les membres des clubs Rotary et Rotaract de Cotonou Prestige étaient ce dimanche 27 décembre 2020 en fête avec les pensionnés du Centre Saint Camille de Tokan dans la commune d’Abomey Calavi. Une occasion pour leur faire don de vivres, vêtements, savons et enveloppe…

Sacs de maïs et de riz, cartons de pate alimentaire, cartons de lait, vêtements, tissus non cousus et enveloppes, boites de conserve…Ce sont là, les dons faits par les deux clubs aux malades mentaux du centre. Cette action commune qui n’est pas la première du genre au niveau des deux clubs, s’inscrit dans leur plan d’action annuel même si elle a été repoussée à cette période des fêtes de fin d’année du fait de la pandémie du Coronavirus. Devant des pensionnés en joie, le directeur du centre a présenté le projet pensé par Grégoire Ahongbonon. Amandine AGONSANOU et Alida Gaba respectivement présidente du Rotary club de Cotonou Prestige et du Rotaract club de Cotonou Prestige ont pris la parole pour exposer le sens de leur action. A les en croire, il s’agit d’apporter un peu de chaleur à ces malades qui sont parfois abandonnés, stigmatisés et sans soutien. « Notre geste est loin de combler vos besoins mais il est le témoignage de notre sens d’humanité et d’amour envers nos frères et sœurs qui vivent ici » a martelé Armandine Goussanou. Chants, danses et prières ont exprimé les remerciements des malades mentaux à leurs bienfaiteurs. Au nom de Grégoire Ahongbonon absent, les responsables de ce centre ont salué le geste puis souhaité que de telles actions se répètent à leur endroit.

Une camaraderie entre les membres des deux clubs sur le site écologique Vallée de Sitatunga à Zinvié a clôturé cette journée d’action.

28 décembre 2020 par