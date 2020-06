Six marins enlevés par des pirates au large du Bénin

Enlèvement de six marins à bord de leur bateau de pêche au large du Bénin. C’est ce qu’a annoncé le ministère sud-coréen des Affaires étrangères et le Bureau maritime international (BMI) ce jeudi 25 juin 2020.

Un bateau battant pavillon ghanéen ‘’Panofi Frontier’’ a été attaqué par des pirates ce mercredi 24 juin à une soixantaine de milles (110 km) au sud de Cotonou avec 30 personnes à bord. Cinq Sud-Coréens et un Ghanéen ont été enlevés. L’identité des ravisseurs, ni leur position restent pour le moment inconnues.

Selon le Bureau maritime international, il s’agit d’une attaque par « des pirates armés ».

« Tous les bateaux sont invités à adopter et maintenir les mesures et la vigilance contre la piraterie, y compris au mouillage », a notifié le BMI dans un bulletin d’alerte.

Les attaques dans le golfe de Guinée sont devenues récurrentes ces dernières années. Récemment, 8 membres de l’équipage d’un porte-conteneurs ont libéré à la suite de leur enlèvement au large de Cotonou.

