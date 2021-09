Sidikou Karimou, élu président de la Fédération Béninoise de Handball

L’assemblée générale élective de la Fédération Béninoise de Handball s’est tenue ce samedi 25 septembre 2021 à l’Injeps de Porto-Novo. Sidikou Karimou est élu au poste de président de la Fédération.

25 voix sur 26 votants ! Sidikou Karimou a été plescibité par ce score à la tête de Fédération Béninoise de Handball ce samedi 25 septembre 2021. C’est à l’issue d’une assemblée générale élective tenue à l’Injeps de Porto-Novo.

Sadikou Karimou est élu président de la Fédération Béninoise de Handball (FBH) pour un mandat de quatre ans.

Sadikou Karimou est un ancien joueur de handball. Il a été capitaine de Espoir Handball club de Parakou et ex capitaine en sélection nationale.

Le nouveau président de la FBH est chef de plusieurs entreprises intervenant dans le domaine de la communication, de presse et de l’évènementiel.

M. M.

