La vice-présidente de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Geneviève Boco Nadjo, était l’invité de l’émission ‘’90 mn pour convaincre’’ de la radio nationale ce dimanche 29 mars 2020. Durant l’entretien avec les journalistes, elle a fait le point des activités de l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin dans le cadre des communales et municipales du 17 mai prochain.

A l’en croire, la CENA est déjà à un taux d’exécution de 40% de son calendrier. « Tout se déroule normalement » a-t-elle rassuré.

Le 02 mars dernier, rappelle la vice-présidente, l’étape d’enregistrement des déclarations de candidatures a été lancée, et se poursuit. C’est une étape qui comporte plusieurs activités, notamment l’examen de complétude des déclarations de candidatures, et l’examen au fond de la régularité des pièces produites par les partis politiques en lice, a-t-elle expliqué.

Selon Geneviève Boco Nadjo, cette activité est bouclée ce samedi 28 mars, et dès ce lundi 30 mars, la liste des partis politiques retenus pour participer aux élections du 17 mai prochain sera affichée.

Le report en raison de la pandémie du Covid-19 dans le pays

A la question de savoir si la pandémie du Covid-19 qui sévit actuellement dans le pays aurait un impact sur la tenue effective des élections, la vice-présidente de la CENA a souligné qu’il ne revient pas à la CENA de surseoir au processus électoral. « Nous n’avons pas les compétences pour arrêter le processus », a-t-elle expliqué.

M. Nadjo a indiqué que le rôle de l’institution dont elle est la vice-présidente est d’organiser les élections ; et les dispositions élémentaires ont été prises pour réduire les risques de contamination. « Il ne revient pas à la CENA de surseoir à l’organisation des élections communales du 17 mai 2020 », a-t-elle insisté. Seul le gouvernement selon Geneviève Boco Nadjo a « la capacité de dire non, arrêter le processus, ou poursuivre le processus malgré la pandémie qui sévit ».

En dépit de son incapacité à surseoir à l’organisation des élections, la vice-présidente a précisé que la CENA a pris les dispositions nécessaires pour le respect des mesures de prévention recommandées par le gouvernement. Il s’agit entre autres de l’usage de gel hydroalcoolique, des masques de protection qui, souligne-t-elle, ont eu un impact sur le budget de l’institution.

F. A. A.

30 mars 2020 par