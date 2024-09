Sécu-Expo aborde les questions liées à la sécurité dès le 26 septembre

La Place du Souvenir de Cotonou accueille du 26 au 28 septembre 2024, le Salon professionnel de la sécurité, de la sureté et de l’assurance.

Des acteurs et professionnels de la sécurité, sureté et de l’assurance prendront part du 26 au 29 septembre prochain à Cotonou au salon Sécu-Expo 2024. Il y aura des experts dans les domaines de la surveillance, du gardiennage, de la protection, du tracking, de la cybersécurité, de l’assurance etc.

Selon le promoteur Bruno Gnidehoue, c’est un salon qui s’adresse au public en général. « Tous ceux qui se sentent concernés par le besoin d’être en sécurité, de vivre en sécurité ont besoin de venir à ce salon (…) il s’agit de la protection des individus et des personnes », a affirmé Bruno Gnidehoue. A l’en croire, il serait intéressant que les citoyens participent à coproduire notre sécurité. « En coproduisant notre propre sécurité, nous participons à la production de la sécurité des autres autour de nous », a-t-il ajouté.

Il est prévu entre autres une exposition vente, des conseils, panels, afterwork etc. Ce salon sera l’occasion de réfléchir sur les défis auxquels sont confrontés les sociétés privées de sécurité, quel type de sécurité face au défi de la cybercriminalité, de l’intelligence artificielle etc.

« Nos visiteurs durant ces trois jours vont apprendre et connaître la prévision des risques d’incendie et de secours aussi bien dans les services, les lieux publics que dans les domiciles », informe Gilbert Edah, Représentant GNSP. Il s’agira également d’apprendre « comment éviter la naissance spontanée du feu dans un domicile, comment maîtriser un début d’incendie, comment apporter les gestes de premier secours à une personne en détresse et comment surtout alerter correctement les sapeurs-pompiers ». La population est invitée à visiter les stands lors de ce salon. L’entrée est libre et gratuite.

Akpédjé Ayosso

22 septembre 2024 par ,