Sean Cairncross, nouveau DG du MCC

Le nouveau Directeur général du Millénium Challenge Corporation (MCC), Sean Cairncross, a animé ce jeudi 16 janvier 2020, une conférence téléphonique.

Au cours de ce rendez-vous d’échanges avec les professionnels des médias, il a rappelé les missions de l’agence dont il a désormais la charge.

Selon Sean Cairncross, le MCC est une Agence d’aide des Etats-Unis à l’étranger.

C’est une agence innovante et indépendante qui contribue à la lutte contre la pauvreté dans le monde. Elle intervient entre autres dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, la bonne gouvernance, l’énergie électrique, les énergies renouvelables.

Après un premier compact du MCC, le Bénin a bénéficié d’un second compact, qui est entré en vigueur le 22 juin 2017. Il est destiné au secteur de l’électricité.

La subvention de 375 millions de dollars a été complétée par une contribution de 28 millions de dollars du gouvernement béninois.

A l’instar du Bénin, le Conseil d’Administration du MCC a sélectionné le Mozambique le 09 décembre 2019 pour un second compact.

Le Kenya a bénéficié d’un programme de seuil de l’agence, le plus petit programme de subvention axé sur la réforme politique et institutionnelle. Ces deux pays recevront la visite du nouveau Directeur général du MCC du 20 au 25 janvier 2020.

Sean Cairncross a été nommé Directeur général du MCC par le président Donald J. Trump le 08 janvier 2018, et assermenté le 24 juin 2019. Mais avant, il a occupé le poste d’assistant adjoint du président actuel des Etats Unis, conseiller principal du chef de cabinet de la Maison Blanche. Le nouveau DG du MCC a été directeur des opérations du Comité national républicain pour le cycle électoral de 2016.

F. Aubin AHEHEHINNOU

16 janvier 2020 par