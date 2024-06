Scolarité gratuite pour 02 millions de filles au Bénin

Le gouvernement de la Rupture et du Nouveau Départ a renforcé à son avènement en 2016, la mesure de gratuité de scolarisation des jeunes filles au Bénin. D’un effectif estimé à 1,1 million en 2016, le nombre de filles qui bénéficient gratuitement de la scolarisation au Bénin est d’environ 02 millions aujourd’hui.

La scolarisation des jeunes filles, une priorité pour le gouvernement du président Patrice Talon. En 08 ans de gestion du pouvoir, il a presque doublé l’effectif de jeunes filles gratuitement scolarisées dans le pays ; passant de 1,1 million au premier cycle de l’enseignement secondaire en 2016, à près de 02 millions aujourd’hui.

Dans son ambition de promouvoir et de soutenir la scolarisation des jeunes filles, la mesure de gratuité a été étendue aux jeunes filles du second cycle de l’enseignement général depuis l’an 2023. La phase pilote en cours prend en compte 20 communes réparties dans les 12 départements. Le montant total de cette initiative selon Bip radio, est de 3,5 milliards de francs CFA par an.

Outre les actions dans le sous-secteur de l’éducation, plusieurs autres mesures destinées à améliorer les conditions des plus démunis ont été prises. Il s’agit par exemple du projet GBESSOKE, financé par la Banque mondiale, et dont l’objectif est de multiplier et de consolider les services sociaux en vue d’accompagner les plus défavorables et contribuer à la réduction de la pauvreté au Bénin.

F. A. A.

8 juin 2024 par ,