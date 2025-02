Savè devient une importante source d’approvisionnement en eau potable

L’eau potable autrefois considérée comme un luxe dans le département des Collines coule déjà dans plusieurs localités ; et d’ici deux ans, les localités non encore desservies pourront avoir accès au liquide précieux nécessaire pour plusieurs besoins vitaux. Le porte-parole du gouvernement a rassuré les populations de Savè lors d’une séance d’échanges à la mairie.

La commune de Savè sera bientôt une source d’approvisionnement en eau potable pour une bonne partie du Bénin. Le gouvernement entend déployer un vaste programme d’approvisionnement en eau potable. L’annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement lors d’une séance d’échanges à la mairie. Selon les projections faites par Wilfried L. Houngbédji, d’ici 2 ans, cette commune du département des Collines pourra conjuguer définitivement au passé, les mauvais souvenirs d’approvisionnement en eau qui autrefois, obligeaient les femmes à chercher l’eau du marigot pour divers besoins. « […] A partir de maintenant et d’ici à 2 ans, il n’y aura plus un seul enfant de Savè qui va naître et maman va dire qu’il faut chercher l’eau à la rivière pour boire, il va avoir l’eau dans son robinet. Ça c’est quelque chose de fondamental », a-t-il rassuré.

« C’est pareil pour Savè Oké Owo et on veut plus. Mais comme nous sommes des gens honnêtes, on commence par reconnaître ce qui est fait, qui est très important et qui n’avait pas été fait avant, et qui, si on avait continué à faire la politique comme on la faisait jusqu’en 2016, aujourd’hui on serait encore en train de parler de promesse avec Savè-Kétou, Savè-Oké-Owo. On n’aurait pas l’eau potable. Parce qu’il y a des gens qui ont dit que ce n’est pas possible d’avoir de l’eau potable dans les Collines », a laissé entendre le porte-parole du gouvernement.

Sous la gouvernance du chef de l’Etat Patrice Talon, des efforts importants ont été faits dans le cadre du Programme ‘’Accès à l’eau potable pour tous’’, pour satisfaire les besoins en eau dans plusieurs localités, et dans les Collines en particulier.

Selon le ministre de l’énergie et de l’eau, un avenant est fait pour la réhabilitation d’autres infrastructures pour porter à 12, voire 14 millions d’ici les 20 et 30 prochaines années, la quantité actuelle qui est de 2 millions de mètres cube de production d’eau dans les Collines.

F. A. A.

