Samuel Eto’o au Bénin pour les 26 trésors royaux

Le président de la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot) est à Cotonou (Bénin).

Samuel Eto’o, président de la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot) s’est rendu, ce mercredi 09 mars 2022, à la Présidence de la République, où sont exposés les 26 trésors royaux restitués par la France au Bénin et les œuvres d’art contemporain. L’ex international camerounais a fait le tour des œuvres en compagnie des ministres béninois du tourisme des arts et de la culture Jean Michel Abimbola et du sport Oswald Homéky.

Le vernissage « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation » a démarré le 20 février 2022 et prend fin le 22 mai 2022.

La dernière visite du président de la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot) Samuel Eto’o au Bénin remonte à septembre 2021.

