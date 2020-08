Salimane Karimou échange avec les acteurs de l’école

Après plusieurs mois passés à la maison en raison de la pandémie de la Covid-19, les écoliers des classes de CI au CMI vont reprendre le chemin de l’école le lundi 10 août prochain. En prélude à cette reprise, le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, a échangé avec les acteurs de l’école ce mercredi 05 août 2020.

Durant les échanges en présence des représentants d’enseignant, des associations de parents d’élèves, et des partenaires sociaux, le ministre des enseignements maternel et primaire a expliqué les dispositions prises par le gouvernement pour assurer une reprise sécurisée aux enfants. Il a cité entre autres, le nettoyage et de la désinfection des écoles ; le lavage obligatoire des mains à l’eau et au savon ; le port du masque de protection obligatoire pour tous les usagers de l’école autres que les apprenants.

Pour ces derniers, en raison de leurs âges, le port de masque est certes recommandé mais pas obligatoire ; le respect strict des mesures d’hygiène dans les cuisines des cantines scolaires.

Selon Salimane Karimou, le souci majeur du gouvernement en autorisant cette reprise, est celui du décrochage scolaire. « Le souhait du gouvernement est d’éviter au maximum, le décrochage massif des apprenants », a-t-il rappelé.

Pour le ministre, « après plus de quatre mois passés à la maison en raison de la crise sanitaire de la Covid-19, le risque de décrochage est grand, il faut donc ramener les apprenants en situation de classe afin de continuer les activités pédagogiques dans la perspective de l’évaluation de fin d’année ».

Salimane Karimou a par ailleurs exhorté les parents à veiller au respect des gestes barrières par les enfants en dehors de l’école, notamment le lavage régulier des mains à l’eau et au savon. Ils devront également surveiller leur alimentation afin de les maintenir en bonne santé, a-t-il ajouté.

Pour ce qui concerne les enseignants, ils sont appelés à faire preuve de professionnalisme et d’exemplarité pour une bonne conduite de cette reprise des activités pédagogiques qui durera un mois (du 10 août au 11 septembre 2020), avec pour finalité, l’organisation des évaluations finales pour la validation de l’année scolaire.

F. A. A.

6 août 2020 par