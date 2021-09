Salim AlMalik reçoit l’Ambassadeur d’Italie à Rabat

Le Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) Salim M. AlMalik a reçu 22 septembre 2021, M. Armando Barocco, Ambassadeur de la République italienne auprès du Royaume du Maroc. Ils ont discuté des perspectives de coopération entre l’ICESCO et l’Italie dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture.

Le Directeur général de l’ICESCO a entamé l’entrevue en exprimant ses remerciements et sa gratitude au gouvernement italien pour l’excellente organisation du Forum interreligieux du G20, qui a eu lieu à Bologne. A en croire l’Ambassadeur d’Italie l’une des raisons de sa visite à l’ICESCO consistait à remercier Dr AlMalik pour sa participation distinguée aux travaux du Forum.

Le Directeur général de l’ICESCO a passé en revue les principaux axes de la vision et de la stratégie d’action de l’Organisation. Il a relevé que la stratégie a adopté une approche tendant aussi bien à s’ouvrir à tous les pays, organisations et organismes internationaux qu’à forger des partenariats au profit de ses États membres et des communautés musulmanes du monde entier. Il a rappelé l’intérêt de l’Organisation pour un dialogue civilisationnel, la consolidation des valeurs de coexistence et de paix, la formation des jeunes et des femmes et le renforcement de leurs capacités.

Il a déclaré en outre que la préservation du patrimoine et la restauration des artéfacts culturels font partie des domaines qui offrent de vastes perspectives de coopération entre l’ICESCO et l’Italie, eu égard à sa civilisation ancienne, ses trésors patrimoniaux inestimables et son expertise distinguée en matière des technologies modernes.

L’Ambassadeur d’Italie à Rabat a apprécié les rôles joués par l’ICESCO, en réaffirmant son attachement à une coopération fructueuse entre l’Organisation et l’Italie, un pays où vivent ou sont nés des musulmans, et en précisant que son pays œuvre actuellement à la constitution à Palerme d’une des plus grandes bibliothèques islamiques d’Europe.

Ont assisté à l’entrevue un certain nombre de directeurs de secteur et de département de l’ICESCO, lesquels ont exposé les principaux programmes et projets mis en œuvre actuellement par leurs secteurs respectifs.

