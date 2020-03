Sabi Korogoné saisi la Cour suprême

Après le rejet des dossiers de candidature du Mouvement Populaire de Libération (MPL) à la CENA, Sabi Sira Korogoné a adressé un recours à la Cour suprême ce samedi 14 mars 2020.

Le Mouvement Populaire de Libération (MPL) de Sabi Sira Korogoné conteste la décision de la Commission électorale nationale autonome (CENA) qui a recalé le parti à cause de plusieurs anomalies relevées dans son dossier. Selon la CENA, le parti MPL a présenté une déclaration de candidatures aux élections communales du 17 mai 2020 comportant des postes de candidats anormaux.

Contrairement aux dispositions de la loi, le MPL a présenté 3682 candidats au lieu de 3630 au total. La CENA a également constaté des doublons de candidats sur la liste. A cela s’ajoute le mélange des dossiers de candidats par arrondissement ; ce qui ne facilite pas l’examen de complétude.

Sur les 09 partis ayant déposé de dossiers de candidatures le mercredi 11 mars dernier, 08 ont pu obtenir leurs récépissés provisoires. Il s’agit du Bloc républicain (BR), de l’Union progressiste (UP), des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), Forces cauris pour le développement du Bénin (FCDB), du Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (MOELE-Bénin), du Parti du renouveau démocratique (PRD), de l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN), et du Parti pour l’éveil et la relève (PER).

Ce dimanche 15 mars, la CENA a commencé l’étude approfondie des dossiers des 08 formations politiques.

Akpédjé AYOSSO

16 mars 2020 par