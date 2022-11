Sa majesté Aganman-Tchêdji Agbodandé III échange avec le Maire Ahouandjinou

Sa démarche est singulière et son initiative aussi. En demandant à être reçu par l’autorité municipale de la plus grande ville du Bénin au lendemain de la réception des dossiers de candidature pour les élections législatives prochaines, Sa majesté Aganman-Tchêdji Agbodandé III est mue par le souci de travailler à un climat de paix et de concorde en cette période sensible. Très enchanté par cette visite pleine de symbolisme, le Maire de la commune d’Abomey-Calavi a remercié son hôte pour son attachement constant à la tradition avant de suivre avec intérêt la présentation de la Cour Suprême des Rois d’Afrique(CSRA) qu’il a fondé et préside depuis quelques années. Ladite Cour est composée de 212 Rois, 420 Reines et Reines-Mères, 2815 Chefs Traditionnels,3 510 Chefs Coutuniers,13600 Princes,16240 Princesses sans oublier 34 620 afro-descendants éparpillés sur le continent africain, au Brésil et Aux Etats-Unis d’Amérique. Elle vise entre autre objectif, à contribuer efficacement au développement des nations d’Afrique en faisant de la recherche appliquée sur les valeurs fondamentales des sociétés traditionnelles puis œuvrer pour le rayonnement d’un climat de paix, de dialogue social pour la sauvegarde des acquis démocratiques dans les pays africains par la promotion du patrimoine culturel. L’occasion de cette audience a été aussi saisie par Sa majesté Aganman-Tchêdji Agbodandé III pour informer officiellement le Maire Angelo Evariste Ahouandjinou de l’organisation imminente du ‘’ Forum des Chefs traditionnels pour la paix, la réconciliation et de la lutte contre l’insécurité en Afrique et aux Caraïbes. « …pour l’organisation des élections législatives prochaines sans violence au Bénin, nous sommes disponibles à relever ce défi avec vous dans la commune d’Abomey-Calavi ; » a promis Sa majesté Aganman-Tchêdji Agbodandé III avant de féliciter et encourager au nom de la Cour Suprême des Rois d’Afrique(CSRA) le Maire Angelo Evariste Ahouandjinou à continuer « les bonnes œuvres » à la tête de la municipalité d’Abomey-Calavi. En réponse à ces bonnes intentions royales source de bénédictions, l’autorité municipale a décidé d’une visite qu’il effectuera sous peu au siège de la Cour Suprême des Rois d’Afrique aux fins d’harmoniser certains axes des discussions qu’il a eues avec ladite délégation. Rappelons que Sa majesté Aganman-Tchêdji Agbodandé III était assisté de Son Altesse Aïzounnon Gbègban Vôdjô Adandédjan Guézo, Secrétaire Général de la Cour Suprême des Rois d’Afrique(CSRA).Coté Mairie d’Abomey-calavi, le Maire Angelo Evariste Ahouandjinou était assisté de Théodore Gléssougbé Chef de Cabinet du Maire de la Commune d’Abomey-calavi.

