SUIVIO lancé pour aider à contrôler les actifs roulants

La plateforme SUIVIO, service de GPS TRACKING simplifié en option location et à moindre coût destiné au grand public, a été lancée officiellement au Bénin ce lundi 02 septembre 2024.

Conçue par SLI AFRIKA pour faciliter le suivi et la gestion des véhicules à travers une application mobile et une interface web, la plateforme SUIVIO vient démocratiser l’accès aux technologies de la télématique embarquée.

SUIVIO a été lancée, lundi 02 septembre 2024, à Wegal Space sis à Cotonou, lors d’une conférence de presse animée par les responsables de la société SLI AFRIKA.

Le concept met à disposition des entreprises et des particuliers des balises de GPS TRACKING « avec zéro investissement dans l’acquisition onéreuse des équipements », a expliqué Ruchdie ZANNOU, Directrice Adjointe de la société SLI AFRIKA.

A l’ère des solutions numériques, technologiques et télématiques, SUIVIO répond aux besoins des consommateurs et s’inscrit dans la dynamique en cours actuellement au Bénin.

SLI AFRIKA, à travers son initiative révolutionnaire et technologique, marque son engagement à soutenir la vision du Gouvernement dans le domaine des technologies télématiques innovantes.

« Nous avons innové et trouvé des solutions durables pour propulser les technologies télématiques au Bénin et dans la sous-région. Nous croyons fermement que l’accès aux technologies participe à la croissance économique et au progrès social », a indiqué Jean-Noé HODONOU, Fondateur de la société SLI AFRIKA.

SUIVIO permet de « suivre une moto ou un véhicule en temps réel à partir de l’application mobile ou par le web ; répertorier tous les trajets, arrêts et stationnement à n’importe quel moment voire immobiliser le véhicule à distance, etc. ».

La solution est accessible à un coût réduit de 30.000 FCFA HT qui prend en compte 6 mois d’abonnement (35.400 FCFA TTC), selon Joris BOTON, le Directeur Technique.

Bref aperçu de SLI AFRIKA

L’entreprise SLI AFRIKA est spécialisée dans le secteur de la technologie télématique. Elle innove depuis sa création en 2017 en mettant à la disposition des entreprises une variété de solutions télématiques pour l’optimisation de la gestion de flotte.

SLI AFRIKA s’engage à répondre aux besoins évolutifs du marché, tout en soutenant la croissance technologique en Afrique et contribuer à la vision du Gouvernement, de faire du Bénin un hub numérique pour l’Afrique de l’Ouest.

M. M.

3 septembre 2024 par ,