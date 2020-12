STOP ANARQUE : COMMUNIQUE DU PORT AUTONOME DE COTONOU

La Direction Générale du Port Autonome de Cotonou informée de ce que certaines personnes font miroiter des recrutements contre paiement d’argent le plus souvent par Mobile money porte à l’attention de l’opinion ce qui suit :

Le Port Autonome de Cotonou n’organise pas de recrutement par le biais de personnes physiques. Ses recrutements sont confiés à des cabinets spécialisés, lesquels procèdent à des annonces sans frais pour les candidats. Les avis sont postés sur le site du Port Autonome de Cotonou et mis sur les réseaux. Les dates et les lieux des dépôts des dossiers sont clairement mentionnés sur les avis.

La Direction Générale du Port Autonome de Cotonou alerte donc sur ces faux recrutements et invite les demandeurs d’emploi à la prudence et à la vigilance et à suivre ses principes de recrutement pour éviter le piège des escrocs et des malhonnêtes.

La Direction Générale du Port Autonome de Cotonou compte sur le sens de responsabilité des uns et les autres.

Le Directeur Général du PAC

Port Autonome de Cotonou - Boulevard de la Marina - BP 927 Cotonou – Bénin

(+229) 21 31 26 37

(+229) 21 31 28 91

Copyright © 2020 PAC

17 décembre 2020 par