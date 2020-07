SOS pour sauver un enfant brûlé grave

Un petit enfant nommé Z. Trésor est dans un état grave au Centre national hospitalier et universitaire (CNHU-HKM) de Cotonou. L’enfant est tombé dans de l’eau chaude et brulé au troisième degré. Son état de santé est très critique. Il a besoin de l’aide des bonnes volontés pour sa survie.

Malgré les efforts des parents et quelques aides, les ressources financières pour faire face aux soins de l’enfant brûlé au troisième degré font défaut.

Ce dimanche 12 juillet, face à une ordonnance de 300.000 francs CFA, le père ne pouvant supporter est tombé malade et hospitalisé dans un autre centre de santé. La mère de l’enfant est inconsolable.

Le petit Z. Trésor est hospitalisé au service Grande brûlure H11 du CNHU. Son père Z. Médard est joignable au 66 30 24 97. Une des tantes de l’enfant est aussi joignable aussi au 97 08 02 42. Les parents de l’enfant prient toute personne de bonne volonté à les aider via un transfert Mobile Money quelque soit le montant afin de sauver le petit enfant.

