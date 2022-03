SIPI Bénin fait don de vivres à l’orphelinat Dr Léon Obayomi Sacramento de Zè

Les responsables de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI Bénin) ce sont rendus vendredi 25 mars 2022, en compagnie de ses partenaires à l’orphelinat Dr Léon Obayomi Sacramento situé à Azankanmey dans l’arrondissement de Tangbo, dans la commune de Zè. Une visite pour soutenir l’orphelinat et ses pensionnaires par des vivres, un groupe électrogène et des moyens financiers.

Le but de la visite des responsables de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI Bénin) à l’orphelinat Dr Léon Obayomi Sacramento est de leur apporter du soutien. Il s’agit des vivres, un groupe électrogène, et un peu de moyens financiers. De quoi accompagner l’orphelinat dans ses actions quotidiennes.

« Un don symbolique composé de denrées alimentaires, d’un groupe électrogène et d’une enveloppe financière », a indiqué la représentante de SIPI Bénin Irmine Gnidéhou.

Pour elle, l’orphelinat Dr Léon Obayomi Sacramento a mis en place depuis plusieurs années des mesures d’accompagnement efficaces en faveur de ces enfants pour assurer leur éducation et faciliter leur réinsertion sociale. « C’est dans le souci d’apporter du soutien et du réconfort aux enfants, que SIPI Bénin et ses partenaires font ce don symbolique », a-t-elle précisé.

Une action qui n’a pas laissé insensible Colombe Sacramento Dossou, la président de l’Ong Demeure d’amour à laquelle appartient l’orphelinat. En remerciant les donateurs, elle a fait savoir que « cela va contribuer à l’épanouissement de ces âmes en situation précaire ». Elle a ensuite reconnu que c’est un grand effort qui a été fait et elle espère que d’autres bonnes volontés suivront l’exemple de SIPI Bénin et ses partenaires.

La directrice de l’orphelinat Marina Dossou a aussi exprimé sa joie de voir SIPI Bénin venir soutenir le centre. Elle souhaite que cette action de SIPI ne soit pas la dernière.

Ce fût une occasion idéale pour madame Sacramento d’énumérer les besoins de son centre. Au nombre des ses besoins, l’insuffisance d’espace, pas de cuisine appropriée, ni de réfectoire, de bagagerie et de buanderie. « (...) le centre n’a pas de réfectoire, on se débrouille avec une cuisine de fortune » a indiqué la présidente. Elle a précisé qu’il faut environ 8 millions de francs CFA pour acquérir de l’espace déjà identifié. Elle en appelle donc aux bonnes volontés pour leur venir en aide.

Face aux demandes, les partenaires SIPI Bénin ont promis d’aider le centre dans la construction de quelques dortoirs, et de les doter de matelas et draps.

Marcel H.



26 mars 2022 par