S. Isabelle Aissi Djonnon investie secrétaire générale

La nouvelle secrétaire générale de la Cour constitutionnelle a été investie dans ses fonctions, jeudi 21 septembre 2023.

Sérapie Isabelle Aissi Djonnon Djato, nommée le 13 septembre dernier en Conseil des ministres, a été installée dans ses fonctions de secrétaire générale de la Cour constitutionnelle, jeudi 21 septembre 2023.

La cérémonie d’installation s’est tenue en présence du ministre de la Justice, Yvon Détchénou ; du représentant du bâtonnier de l’Ordre des avocats, Me Zakari Bababodi ; des conseillers ainsi que le personnel de la haute juridiction.

Sérapie Isabelle Aissi Djonnon Djato a juré de bien et fidèlement remplir ses fonctions de Secrétaire générale, de respecter scrupuleusement les obligations qu’elles lui imposent et de garder les secrets de délibérations, même après la cessation de ses fonctions.

« (…) Vous avez été pendant six ans déjà secrétaire générale adjointe ici. Vous connaissez à peu près tous ceux qui sont là depuis quelques temps. Alors, ce que la Cour vous demande, c’est de maintenir votre professionnalisme, démontrer toujours vos compétences et votre efficacité », a indiqué Dorothé Sossa, le président de la Cour constitutionnelle à l’endroit de la nouvelle secrétaire générale.

« Nous plaçons beaucoup d’espoirs dans le succès qui doit être le vôtre et qui doit être celui de la Cour et de l’institution toute entière. Nous devons atteindre les objectifs qui nous sont fixés et n’oubliez jamais que nous sommes observés de près, scrutés par tous les béninois », a-t-il ajouté.

