Rupture, reformes et justice

L’avènement au pouvoir du président Patrice Talon en Avril 2016, s’est accompagné, comme il l’avait du reste promis, d’une vague de reformes. Elles sont multiples et multiformes. Elles ont embrassé nombre de secteurs, tant de la vie politique, qu’économique et sociale. Au plan de la bonne gouvernance, la lutte implacable contre la corruption, a été le principal cheval de bataille, du nouveau Chef de l’Etat. Des actions ont été ainsi menées, dans plusieurs directions. On peut noter dans ce volet : la reforme institutionnelle, y compris l’élargissement de la carte judiciaire, avec pour principale innovation, la création d’une Cour de répression, des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) ; la révolution dans le système de gestion, et la rationalisation des dépenses publiques ; la mise en place d’un cadre des marchés publics, plus flexible et transparent…etc. Le Bénin est désormais doté d’une Cour des comptes ; d’une Caisse de dépôt et de consignations ; d’un Haut-commissariat à la prévention de la corruption…

Les auteurs de cet ouvrage, jettent d’abord un regard panoramique, sur l’ensemble des reformes initiées par Patrice Talon, avant de passer en revue, quelques grosses affaires emblématiques, de la lutte contre l’impunité, devenue depuis des lustres, un serpent de mer sous nos cieux. La justice, dans notre pays, étant souvent elle-même jugée, à l’aune du nombre de « gros poissons », ceci de tous les bords politiques, qu’elle est capable d’accrocher à son filet, cet ouvrage dresse une vue d’ensemble, des actions de la CRIET, de sa création à nos jours. Histoire de voir si, comme toute Révolution digne de ce nom, la Rupture est elle aussi capable, de « manger ses propres enfants ! » A découvrir donc…

