Rufino d’Almeida lance la Foire Internationale de Bohicon

Le Maire Rufino d’Almeida a lancé, dimanche 12 décembre 2021, la première édition de la Foire Internationale de Bohicon FIB 2021. C’est l’esplanade de la Société des Huileries du Bénin (SHB) qui abrite l’événement.

Rufino d’Almeida a coupé, dimanche dernier, le ruban symbolique qui ouvre officiellement au public, la Foire Internationale de Bohicon (FIB) aux côtés de plusieurs autorités dont le préfet du Zou, du Président de l’Union des Communes du Zou (UCOZ), des maires d’Abomey, de Zagnanado et de Zogbodomè.

« J’ai rêvé alors même que je n’étais pas encore Maire, d’une foire internationale qui facilite le brassage entre les producteurs, artisans, commerçants de Bohicon et leurs pairs des autres communes du Bénin et d’autres pays », a déclaré le maire de Bohicon.

La première édition enregistre la participation de forains venus des neuf (09) communes du Zou. « Nous devons soutenir la FIB car Bohicon est le pôle économique du département. De plus, les forains venus des 9 communes du zou, du Bénin et de l’extérieur nous rendent fiers », s’est réjoui Auguste Ayihunhin, président de l’UCOZ.

Selon le préfet Firmin Kouton, le département du Zou ne ratera plus désormais « les rendez-vous d’échanges commerciaux du genre grâce à l’ingénieuse initiative du Maire de Bohicon ».

09 pays prennent part à cette première édition de la foire internationale de Bohcion. Les visiteurs pourront visiter plus de 300 stands. Il est prévu des spectacles géants, des jeux ludiques, une journée scientifique et autres manifestations.

A.A.A







