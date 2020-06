Rufino d’Almeida installé dans ses fonctions

Le nouveau maire de la commune de Bohicon a pris officiellement fonction ce mardi 08 juin 2020. Le maire sortant Luc Atrokpo a passé la main à son successeur Rufino d’Almeida au cours d’une cérémonie présidée par le chargé de mission du Préfet du département du Zou.

Le maire entrant va diriger la commune de Bohicon pendant les six prochaines années. Précédemment directeur de Cabinet du ministre d’État chargé du plan et du développement, Rufino d’Almeida promet faire de Bohicon, la commune modèle de tout le Bénin. Il sera assisté dans sa mission de Armand Gansè (actuel Directeur général de la Sogema) et de Élisabeth Agbossaga (femme d’affaires) respectivement au poste de premier et deuxième adjoint au maire.

Quelques images de la cérémonie

