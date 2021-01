Rufino d’Almeida dans les centres communautaires

Le maire de la ville carrefour Rufino d’Almeida s’est rendu dans les centres sociocommunautaires de Bohicon pour s’enquérir de leurs difficultés. La tournée débutée mardi 19 janvier a pris fin jeudi 21 janvier 2021.

A la tête de la délégation communale, le maire Rufino d’Almeida a démarré sa tournée par le collège d’enseignement général 4 de Bohicon et l’école primaire publique Kpatalokoli. Les acteurs de ces lieux de savoir ont formulé des doléances. Il s’agit entre autres de la mise en place d’un laboratoire ; l’accompagnement pour renforcer le niveau des candidats aux BEPC et au BAC pendant les mois d’avril et de mai ; la clôture de l’école primaire publique Kpatalokoli et la fourniture des mobiliers.

Au centre de santé de Bohicon 1, la délégation communale a visité les locaux. Le centre de santé est confronté à l’inexistence de clôture, l’absence d’éclairage de la cour, et l’insuffisance de matériels médicaux techniques.

A Avogbanna, Rufino d’Almeida s’est rendu à la gare routière et au marché de la localité. Les doléances sont entre autres : la construction de la gare routière avec tous les conforts, l’éclairage de la gare, la construction de latrines pour le marché et la fourniture d’eau portable.

La tournée a pris fin par le Centre de santé de Passagon. A chaque étape de sa visite, l’autorité communale s’est engagée à trouver des solutions aux problèmes prioritaires.

« Les doléances sont diverses. La mairie ne peut pas tout. Mais la mairie peut quand même certaines choses. Je n’ai pas hésité à dire ce que la mairie peut. Et surtout je me suis engagé dans le temps. C’est dire que d’ici quelques jours, quelques mois on peut me prendre à témoin », a-t-il déclaré.

