Rufino d’ALMEIDA obtient le soutien de la Chine pour l’éclairage des marchés

Le maire de la ville de Bohicon, Rufino d’ALMEIDA et l’ambassadeur de la Chine près le Bénin, Pen JINGTAO, ont procédé à la signature vendredi 24 novembre 2023, d’une convention pour l’éclairage des marchés de la commune.

Rufino d’ALMEIDA soulage les peines des femmes des marchés de Bohicon. Les difficultés liées à l’éclairage dans les marchés de la ville carrefour seront bientôt conjuguées au passé. L’ambassade de Chine près le Bénin, vient soutenir la mairie pour l’installation de lampadaires solaires. L’autorité communale et l’ambassadeur de Chine ont procédé à la signature de la convention vendredi 24 novembre 2023, au siège de l’ambassade à Cotonou.

Les travaux d’installation des lampadaires solaires dans les marchés concernés démarrent bientôt. « Ces femmes méritent que les conditions d’exercice de leurs activités soient améliorées », a confié le maire de la ville carrefour déterminé à améliorer les conditions de vie de ses administrés.

Rufino d’ALMEIDA grâce à l’association Michel Jestin, du nom de son président, avait déjà obtenu un financement pour les travaux de construction de 9 salles de classes, 3 bureaux entièrement équipés, et 3 magasins et toilettes pour les écoles de Bohicon.

26 novembre 2023 par ,