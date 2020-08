Rufino D’Almeida lance l’ouverture des voies

Le maire Rufino d’Almeida et le préfet du département du Zou Firmin Kouton ont procédé ce vendredi 21 août 2020, à l’ouverture des voies secondaires pour le bonheur des populations de la commune de Bohicon.

Rufino d’Almeida dans ses priorités a décidé d’ouvrir les voies aux populations. « La voie 40 d’Agbanwémè, c’est l’une des principales voies à Bohicon. Mais ce sont les bâtiments et les herbes qui sont sur cette voie. (...) On a commencé par Bohicon 1 et on ira à Lissèzoun, Avogbanna et dans d’autres arrondissements pour rendre fluide la mobilité humaine », a expliqué le maire de Bohicon.

Pour le préfet du département du Zou, « c’est une bonne initiative que le maire Rufino d’Almeida a prise ». « Je suis venu lui apporter ma caution. J’ai constaté que les populations ont adhéré à cette initiative. Tout contrevenant sera mis hors d’état de nuire », a déclaré Firmin Kouton.

L’ouverture des voies occupe une place importante dans les priorités du conseil communal de Bohicon.

A.A.A.

