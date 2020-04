Royal Air Maroc intègre l’Alliance Oneworld

Selon le communiqué de l’Alliance Oneworld, cette entrée fait suite à un programme de mise en œuvre de 15 mois. L’annonce d’intégration de la compagnie marocaine avait été faite en décembre 2018 à New-York, quelques semaines avant la célébration du 20e anniversaire de l’Alliance Oneworld.

Royal Air Maroc devient le 14e membre de l’Alliance Oneworld, après American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, LATAM Airlines, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Jordanian, S7 Airlines et SriLankan Airlines (plus Fiji Airways en tant que Connect Partner, et 30 membres associés).

La compagnie devient aussi le premier membre à part entière de l’Alliance sur le continent africain (et son premier nouveau membre à part entière depuis 2014).

La filiale régionale du transporteur national marocain, Royal Air Maroc Express a fait également son entrée dans l’alliance en tant que membre affilié.

Royal Air Maroc apporte à Oneworld un réseau de 39 nouvelles destinations dans 23 pays offrant « plus de vols et d’options pour les voyageurs fréquents des compagnies aériennes membres de l’Alliance ».

Royal Air Maroc relie également Casablanca avec plus de 100 destinations dans plus de 50 pays et six régions du monde (Afrique, Asie, Europe, Moyen-Orient, Amérique du Nord et Amérique du Sud).

Akpédjé AYOSSO

11 avril 2020 par