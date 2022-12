En visite de travail, le ministre d’Etat Romuald Wadagni et son collègue des Affaires étrangères et de la Coopération Aurélien Agbenonci ont visité mardi 20 décembre 2022, la "House of Start-ups" du Luxembourg.

Romuald Wadagni et Aurélien Agbenonci à la "House of Start-ups" du Luxembourg. Il s’agit d’un centre de l’innovation mis en place par le gouvernement luxembourgeois avec l’appui de la Chambre du Commerce du Pays pour le développement d’entreprises innovantes de tous les secteurs.

Selon le ministre d’Etat Romuald Wadagni chargé de l’Economie et des Finances, c’est un véritable campus dédié aux pôles d’innovation, aux incubateurs et aux experts de startups. Il est heureux de constater que ce genre d’initiative « correspond à la vision du gouvernement béninois, qui a créé Sèmè City, Cité d’innovation et du savoir dont les trois piliers fondamentaux sont la formation de pointe, la recherche scientifique et le soutien aux entrepreneurs et l’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME) en tant que guichet unique pour fournir un mécanisme de financement adapté aux micro, petites et moyennes entreprises. ». « C’est aussi par l’innovation que le Bénin se développera ! », a ajouté le ministre d’Etat Romuald Wadagni.

Akpédjé Ayosso

20 décembre 2022 par ,