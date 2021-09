Romuald Wadagni a perdu son père

Deuil dans la famille Wadagni. Le père du ministre d’État chargé de l’Economie et des Finances est décédé ce vendredi 03 septembre 2021 à Cotonou.

Le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances a perdu son père, Nestor Wadagni. Le décès est survenu vendredi 3 septembre 2021 au Cnhu de Cotonou des suite de Covid-19.

Nestor Wadagni est le suppléant du député Dakpè Sossou à l’Assemblée nationale et vice-président du Conseil Économique et Social.

Il fut Directeur de cabinet de Bruno Amoussou, ministre d’Etat chargé du plan, de la prospective et du développement, dans le gouvernement de Kérékou.

Le père de Romuald Wadagni a obtenu récemment son diplôme de docteur en Statistiques-Probabilités de l’Institut de Mathématique et de Sciences Physiques (IMSP) de Dangbo.

Paix à son âme !

Le parcours de Nestor Wadagni

Nestor Wadagni est

Diplômé de l’École Nationale de la statistique économique de Paris (ENSAE-Paris). Il a travaillé à la Banque Centrale des État de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) d’octobre 1993 à décembre 2009. Dr. Nestor Wadagni y a occupé successivement le poste de Directeur Adjoint des Études, Directeur de la recherche et conseiller à la stabilité financière.

Ancien Directeur de Cabinet du ministre d’État Bruno Amoussou, il a aussi occupé le poste de Directeur des finances et beaucoup d’autres postes au ministère du plan comme, Directeur des études et de la planification, Directeur du plan d’Etat, Directeur du Centre National de Documentation et d’informatique. Il est depuis 2019, Vice-Président du Conseil Economique et Social (CES).

Nestor Wadagni est membre du parti Union Progressiste (UP), présidé par le patriarche Bruno Amoussou. Il est originaire de Lokossa dans le département du Mono.



