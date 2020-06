Roland Lafia élu maire de Nikki

La commune de Nikki a un nouveau maire. Roland Lafia, c’est le conseiller à qui revient la gouvernance locale pour les 06 prochaines années.

Roland Lafia a été élu suite à un accord de gouvernance entre les partis Union Progressiste (UP) et Bloc Républicain (BR) conformément aux dispositions de la interprétative et complétant le Code électoral adoptée et promulguée par le chef de l’État Patrice Talon après examen à la Cour constitutionnelle.

Le nouveau maire sera assisté par Boni Gbêboussa, premier adjoint et Mouïbath Adam Sounon, deuxième adjointe.

F. A. A.

