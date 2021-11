Robert Gbian reçoit Michel Forst

Le vice-président de l’Assemblée nationale Robert Gbian a reçu ce jeudi 25 novembre 2021 en audience le secrétaire général de l’Association francophone des commissions nationales des droits de l’homme, Michel Forst.

A la tête d’une délégation, le Secrétaire général de l’Association francophone des Commissions nationales des droits de l’homme (AFCNDH), Michel Forst, s’est rendu au Palais des gouverneurs pour présenter au président de l’Assemblée nationale et au président de la Commission des lois, le travail de l’institution des droits de l’homme et ses prérogatives. « Le Bénin vient d’être élu devant le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. C’est à la fois un honneur pour le Bénin et en même temps une charge supplémentaire pour le Bénin qui doit remplir ses obligations en matière de respect des normes des Nations Unies », a confié Michel Forst.

Dans quelque temps, poursuit-il, la Commission béninoise des droits de l’homme va être examinée par les Nations Unies pour voir si elle est conforme aux principes de Paris (un ensemble de normes reconnues à l’échelle internationale qui permettent d’évaluer la crédibilité, l’indépendance et l’efficacité des INDH).

Le Secrétaire général de l’Association francophone des Commissions nationales des droits de l’homme a également souligné lors de l’audience la mission d’une commission qui est à la fois ‘’conseil et contrôle’’. « Le conseil au Gouvernement et au parlement sur les projets de lois dans lesquels les questions de droits de l’homme sont évoquées.

La commission doit être saisie sur des projets de lois dans lesquels les prérogatives de droits de l’homme sont évoquées. (…) le contrôle qui s’exerce soit par des plaintes reçues des citoyens qui ensuite sont traitées sous forme de médiation. Il y a également la mission de contrôle qui s’exerce par la publication du rapport thématique », a expliqué l’ancien rapporteur spécial des Nations Unies

La commission des droits de l’homme sera reçue très prochainement par le président de la république pour son rapport. Le document sera ensuite présenté à la représentation nationale.

