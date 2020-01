Risque d’effondrement d’un puits à Zinvié

C’est la croix et la bannière pour les écoliers de l’Epp de Zounmè (Zinvié) et autres usagers du puits réalisé à quelques mètres de cet établissement.

Le seul puits qui permet aux écoliers et aux populations du village de s’approvisionner en eau potable risque de s’effondrer sous l’effet de l’érosion du sol.

La dalle qui maintient le puits à grand diamètre est totalement rongée par les eaux de ruissellement.

Ce qui pourrait entraîner l’effondrement du puits.

Malgré cette situation, les écoliers et populations de la localité, ignorant le danger, continuent d’y affluer pour leurs besoins en eau. La catastrophe peut survenir à tout moment.

